В Московском районе молодой человек совратил 14-летнюю школьницу

В Петербурге и Ленобласти задержаны двое педофилов.

В Московском районе правоохранительные органы задержали безработного 18-летнего юношу, которого обвиняют в совращении 14-летней. В полицию обратился отец девочки, 55-летний научный сотрудник и руководитель НИИ в Петербурге.

По предоставленной информации, подозреваемый вступил в интимную близость с несовершеннолетней в собственной квартире. В настоящее время молодой человек отпущен под подписку о невыезде. Дело передано в Следственный комитет.

Во Всеволожском районе в поселке Свердлова-2 в изнасиловании обвиняют 25-летнего мигранта. На иностранца донесла мать 17-летней девушки. По ее сведениям, ученица местного колледжа стала жертвой преступника в районе 4 часов утра 14 января.

По данному заявлению полиция задержала подозреваемого из Узбекистана. В настоящее время выходец из Средней Азии взят под стражу.