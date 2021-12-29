Безработный житель Кингисеппа угнал у знакомого "Форд", покатался и бросил его на обочине

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Полиция Кингисеппского района Ленобласти задержала 21-летнего местного жителя, который без разрешения уехал на машине знакомого. Об этом стало известно Piter.TV.

К стражам порядка обратился владелец транспортного средства. Он рассказал, что в период с 22:45 до 23:45 5 февраля его знакомый угнал его "Форд" 2004 года выпуска. Сумма ущерба составила 350 тысяч рублей.

Спустя время машину обнаружили на обочине дороги вблизи деревни Малый Луцк Кингисеппского района Ленобласти. Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Задержанный помещен в изолятор.

Ранее неизвестный хотел угнать "Опель" на улице Марата, но спустя несколько метров попал в ДТП.

Фото: pexels.com