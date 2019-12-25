На проспекте Косыгина 11-классник угнал "ВАЗ"

Хозяин транспортного средства оценил ущерб в 85 тысяч рублей.

Накануне в полицию Петербурга обратился 29-летний мужчина, работающий промышленным альпинистом, и заявил об угоне своего автомобиля "ВАЗ-2115". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Машина была припаркована возле дома №9/2 на проспекте Косыгина. Владелец "ВАЗ" оценил ущерб в 85 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления был задержан 17-летний юноша, ученик 11 класса. Его опросили и передали родителям. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге женщина несколько километров ехала с мужчиной на капоте.

Фото: Piter.TV