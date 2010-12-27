Бездомный зарезал любовницу и оставил умирать в квартире

Бездомный ревнивец зарезал свою возлюбленную и скрылся с места происшествия.

Правоохранительные органы по Санкт-Петербургу рассказали о жестоком убийстве. По сведениям полиции, бездомный зарезал свою любовницу и скрылся с места происшествия.

Около половины одиннадцатого 16 сентября был найден труп женщины в собственной квартире пострадавшей. У жертвы обнаружили проникающую резаную рану правой ноги. Позже следствие установило, что петербурженка нигде не работала. По предположения представителей закона, злоумышленник нанес женщине ранение из-за ревности. Подозреваемый в преступлении задержан. Им оказался бездомный мужчина 1973 года рождения.

Следствие установило, что нападение было совершено еще 14 сентября около 14 часов дня. После того, как мужчина ударил жертву ножом, он оставил женщину умирать. По статье за убийство возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.