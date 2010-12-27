Безработные уголовники угнали дорогущую иномарку в Петербурге

Уголовники похитили машину за 1,4 млн. рублей, но не смогли ее спрятать.

43-летний житель Нижнего Новгорода обратился в петербургский отдел полиции в связи с угоном дорогостоящего автомобиля. Мужчина приехал в Северную столицу по делам и 6 сентября припарковался на Кемской улице. После того, как он ушел, машина была похищена.

Внедорожник стоимостью 1,4 млн. рублей нашли по горячим следам. Оперативникам удалось задержать преступником вечером того же дня. Ими оказались неработающие жители Кронштадта. Злоумышленникам было около тридцати лет. Обвиняемые ранее оказались судимы. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по региону. Правоохранительные органы осмотрели один из гаражей в поселке Янино-1, который пренадлежал подозреваемым. В нем обнаружил

Полиция оперативно нашла похищенный внедороожник стоимостью 1,4 млн рублей. О его пропаже сообщил ранее 43-летний житель Великого Новгорода. Он рассказал, что припарковал машину на Кемской улице в Петербурге.

Оперативники вечером 6 сентября задержали подозреваемых на территории гаражного кооператива в поселке Янино-1. Подозреваемыми оказались жители Кронштадта 34 и 28 лет, оба не работают. Задержанные ранее были судимы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. При осмотре одного из гаражей нашли похищенную иномарку. Машину вернули владельцу.