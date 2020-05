Новый Бэтмен станет афроамериканцем

Компании DC и Warner Bros. уже разрабатывают проект.

Компании DC и Warner Bros. сейчас разрабатывают проект, главным героем которого должен стать первый чернокожий Бэтмен на большом экране. Об этом сообщило издание We Got This Covered.

Стать первым чернокожим Бэтменом может актер Дэниел Калуя – номинант премии "Оскар" за главную роль в фильме "Прочь". Также он играл в "Черной пантере" и во второй части фильма "Пипец".

Согласно имеющейся информации, новый "Бэтмен" никак не будет пересекаться с картиной Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном.

Фото: стоп-кадр из фильма "Прочь"