Всех школьников из льготных категорий хотят обеспечить бесплатным горячим питанием

Сейчас его получают лишь некоторые категории льготников.

Горячее питание школьникам льготных категорий в Петербурге будут предоставлять бесплатно вне зависимости от места жительства и гражданства. За соответствующий законопроект сегодня проголосовали депутаты Законодательного собрания.

Поправки предлагается ввести в Социальный кодекс Петербурга. К льготным категориям относятся дети из многодетных, малообеспеченных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также дети-сироты, проходящие адаптивную программу, инвалиды, дети с хроническими заболеваниями и учащиеся спортивных и кадетских классов.

Если законопроект примут, что питанием двухразовым горячим питанием или комплексным обедом будут обеспечивать всех льготников с 1 по 11 класс.

Ранее стало известно, во сколько обойдется обед школьникам в 2021-м году.

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