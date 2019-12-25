Белоусов заявил, что кабмин весной внесет в Госдуму два законопроекта о больших данных

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что правительство весной внесет в Госдуму два законопроекта о больших данных. Также планируется потратить 1 триллиона рублей до 2024 года на реализацию десяти дорожных карт в сфере высоких технологий. Они будут воплощаться вместе с компаниями-партнерами, в которых созданы специальные центры компетенций.
В 2020-2024 годах суммарно предусмотрено 477 миллиардов рублей бюджетного финансирования.
Андрей Белоусов, первый вице-премьер РФ
Он подчеркнул, что столько же вложат компании-партнёры.
Ранее Белоусов заявил, что объем несырьевого экспорта из России может превысить $145 млрд.
Фото: pixabay.com
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