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Белоусов заявил, что объем несырьевого экспорта из России может превысить $145 млрд
Сегодня, 12:05
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lesjasap

Белоусов заявил, что объем несырьевого экспорта из России может превысить $145 млрд

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Чиновник выступил на форуме "Сделано в России-2020".

Андрей Белоусов заявил, что объем несырьевого неэнергетического экспорта из России может превысить 145 млрд долларов. Об этом первый вице-премьер России сообщил в рамках выступления на международном форуме отечественных товаров "Сделано в России".

У нас в этом году мы ожидаем, что объем несырьевого неэнергетического экспорта составит порядка $145 млрд. Он, скорее всего, будет выше, но при расчетах мы исходили из этой цифры

Андрей Белоусов, первый вице-премьер РФ

Чиновник уточнил, что основной объем экспорта России приходится на семь тысяч крупных компаний. Число таких предприятий будет увеличено к 2024 году до 10-10,5 тысяч производств. Также Белоусов рассказал о том, что правительство должно сделать валютный контроль незаметным, но эффективным.

Мишустин оценил объемы несырьевого российского экспорта.

Теги: андрей белоусов, экспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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