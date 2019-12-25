Белоусов заявил, что объем несырьевого экспорта из России может превысить $145 млрд

Чиновник выступил на форуме "Сделано в России-2020".

Андрей Белоусов заявил, что объем несырьевого неэнергетического экспорта из России может превысить 145 млрд долларов. Об этом первый вице-премьер России сообщил в рамках выступления на международном форуме отечественных товаров "Сделано в России".

У нас в этом году мы ожидаем, что объем несырьевого неэнергетического экспорта составит порядка $145 млрд. Он, скорее всего, будет выше, но при расчетах мы исходили из этой цифры Андрей Белоусов, первый вице-премьер РФ

Чиновник уточнил, что основной объем экспорта России приходится на семь тысяч крупных компаний. Число таких предприятий будет увеличено к 2024 году до 10-10,5 тысяч производств. Также Белоусов рассказал о том, что правительство должно сделать валютный контроль незаметным, но эффективным.

Мишустин оценил объемы несырьевого российского экспорта.