За 2020 год Россия получила 111 млрд рублей за экспорт.

Михаил Мишустин оценил объемы несырьевого российского экспорта. Об этом глава правительства России сообщил на форуме "Сделано в России-2020". По словам чиновника, за январь-сентябрь текущего года объемы отечественного несырьевого экспорта превысили показатель в 111 млрд долларов.

Только за девять месяцев этого года объемы несырьевого неэнергетического экспорта в РФ превысили 111 миллиардов долларов Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава кабинета министров напомнил, что Владимир путин поставил перед правительством задачу достигнуть к 2030 году реального экспорта в отрасли не менее 70 процентов по сравнению с показателями 2020 года. В рамках этого указа чиновники скорректировали национальный проект "Международная кооперация и экспорт". В нем четко прописали меры, раскрывающие потенциал экспорта из России.

Мишустин рассказал, что ждут россияне от правительства во время пандемии.

Видео: YouTube / АО "Российский экспортный центр"