По словам эксперта, у России второй раз за последние годы формируется преимущество запаздывания в развитии.

Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов заявил, что экономика России снова отстает от мирового уровня. Об этом он рассказал на закрытом заседании Столыпинского клуба. Его слова приводит "РБК".

Белоусов отметил, что у России второй раз за последние годы формируется преимущество запаздывания в развитии. По словам экономиста, страна уже использовала подобное преимущество в сфере цифровых технологий. Эксперт добавил, что новые экономические центры могут формироваться в ранее отстающих областях.

В качестве примеров Белоусов привел Турцию, которая построила современную промышленную базу, и Иран, где появились высокотехнологичные отрасли, включая оборонный комплекс. Он добавил, что Китай постепенно уходит от статуса "мировой фабрики" и становится центром высокотехнологичного производства и инжиниринга, а Индия может стать ключевым партнёром США на мировой арене.

Ранее Путин заявил, что рост ВВП за прошедший год составил 1%.

Фото: pxhere.com