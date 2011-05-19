Белоусов заявил, что бизнес из-за санкций считает вывод денег из РФ крайне опасным

Вице-премьер РФ рассказал о привлечении в страну инвестиций.

Российский вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что отечественный бизнес из-за западных санкций считает вывод денег из стране крайне опасным процессом, поэтому предприниматели предпочитают хранить денежные средства внутри государства. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт заметил, что часто встречается с бизнес-инжустрией, у которой сложилось определенное понимание ситуации. Сейчас задача по формированию благоприятных инвестиционных условий является для властей приоритетной.

Лейтмотив был один - дайте нам надежные инструменты вложения денег в России. Такого не было даже полгода назад, когда санкции начали вводить. Нам с Банком России есть над чем поработать. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Эксперт пояснил, что также в России есть задачи технологической повестки, которая не сводится только к технологическому суверенитету. Далее задачей правительства Андрей Белоусов счел проведение в стране поддерживающей социальной политики, направленной на поддержку потребительского спроса, развитие экспорта и транспортно-логистических коридоров.

Белоусов признался, что опасался потери управляемости российской экономики.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

