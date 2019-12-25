Белорусское СМИ оштрафуют за то, что в его журналиста на митинге стреляли резиновыми пулями

После инцидента Лубневская подала заявление в Следственный комитет.

Белорусское СМИ "Наша Нiва" оштрафуют чиновники за то, что в его журналиста на митинге стреляли резиновыми пулями. Об этом пишет издание Baza. Издание хотят наказать за "несчастный случай на производстве".

Инцидент произошёл 10 августа. Корреспондент "Нашай Нiвы" Наталья Лубневская вместе с коллегами работала на акции протеста на Кальварийской улице в Минске. Один из сотрудников силового ведомства остановился, увидев журналистов, на которых были синие жилеты с надписью "Пресса", и выстрелил резиновой пулей в Лубневскую.

Государственные органы намереваются выплатить штраф изданию за данный несчастный случай. Главный редактор издания Егор Мартинович рассказал — чиновники заявляют, что редакция виновата в том, что не предотвратила инцидент, не провела собственное расследование и не сообщила о произошедшем в государственные инстанции.

После инцидента Лубневская подала заявление в Следственный комитет. Уголовное дело против стрелявшего силовика не возбудили.

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