Белорусские товары усилили позиции на полках магазинов Петербурга

В супермаркетах города растет доля белорусской молочной продукции.

В петербургских торговых сетях увеличивается ассортимент белорусских продуктов, что создает серьезную ценовую конкуренцию для российских производителей. Об этом пишет "Деловой Петербург".

В магазинах Санкт-Петербурга зафиксирован рост присутствия белорусских товаров, включая молочную продукцию. По данным участников рынка, продукция из республики заметно выигрывает в цене при сохранении качества, что привлекает покупателей.

Ассортимент белорусских брендов расширяется в крупных торговых сетях, среди которых "Лента", "Перекресток", "О"Кей" и "Азбука вкуса".

Продукция ориентирована на сегмент "средний и ниже среднего" и пользуется устойчивым спросом. Ценовая политика белорусских производителей позволяет им укреплять позиции, создавая дополнительное давление на российских конкурентов в розничной торговле.

Ранее Петербург и Минск отметили 25-летие партнерства серией совместных мероприятий.

Фото: Piter.tv