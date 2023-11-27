Белорусские товары усилили позиции на полках магазинов Петербурга

В петербургских торговых сетях увеличивается ассортимент белорусских продуктов, что создает серьезную ценовую конкуренцию для российских производителей. Об этом пишет "Деловой Петербург".
В магазинах Санкт-Петербурга зафиксирован рост присутствия белорусских товаров, включая молочную продукцию. По данным участников рынка, продукция из республики заметно выигрывает в цене при сохранении качества, что привлекает покупателей.
Ассортимент белорусских брендов расширяется в крупных торговых сетях, среди которых "Лента", "Перекресток", "О"Кей" и "Азбука вкуса".
Продукция ориентирована на сегмент "средний и ниже среднего" и пользуется устойчивым спросом. Ценовая политика белорусских производителей позволяет им укреплять позиции, создавая дополнительное давление на российских конкурентов в розничной торговле.
Ранее Петербург и Минск отметили 25-летие партнерства серией совместных мероприятий.
Фото: Piter.tv
