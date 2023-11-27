  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Белорусские товары усилили позиции на полках магазинов Петербурга
Сегодня, 14:45
156
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Белорусские товары усилили позиции на полках магазинов Петербурга

0 0

В супермаркетах города растет доля белорусской молочной продукции.

В петербургских торговых сетях увеличивается ассортимент белорусских продуктов, что создает серьезную ценовую конкуренцию для российских производителей. Об этом пишет "Деловой Петербург".

В магазинах Санкт-Петербурга зафиксирован рост присутствия белорусских товаров, включая молочную продукцию. По данным участников рынка, продукция из республики заметно выигрывает в цене при сохранении качества, что привлекает покупателей.
Ассортимент белорусских брендов расширяется в крупных торговых сетях, среди которых "Лента", "Перекресток", "О"Кей" и "Азбука вкуса".

Продукция ориентирована на сегмент "средний и ниже среднего" и пользуется устойчивым спросом. Ценовая политика белорусских производителей позволяет им укреплять позиции, создавая дополнительное давление на российских конкурентов в розничной торговле.

Ранее Петербург и Минск отметили 25-летие партнерства серией совместных мероприятий.

Фото: Piter.tv

Теги: белорусские товары, петербургские магазины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии