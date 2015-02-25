Петербург и Минск отмечают 25-летие партнерства серией совместных мероприятий

Санкт-Петербург и Минск отмечают в текущем году 25-летие установления партнерских отношений. В честь юбилейной даты с 13 по 16 июля в белорусской столице состоялись Дни Санкт-Петербурга, в которых приняла участие официальная делегация во главе с губернатором Александром Бегловым.
Центральным событием программы стало открытие тематической фотовыставки, размещенной на 15 стендах. Экспозиция познакомила гостей с различными аспектами жизни Северной столицы: историческими памятниками, природными ландшафтами и современными достопримечательностями. Культурная программа включала гастроли Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана с постановками "Анна Каренина" и "Преступление и наказание".
Экономическое сотрудничество между регионами демонстрирует устойчивую динамику развития. Беларусь вошла в пятерку ключевых торговых партнеров Петербурга, являясь важным поставщиком пассажирского транспорта и специализированной техники для городского хозяйства.
Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил обслуживать белорусскую технику из Петербурга на родине.
Фото: Telegram / Пул Первого
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