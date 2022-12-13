Белый дом: прием Бразилией военных кораблей Ирана подает "неверный сигнал"

Карин Жан-Пьер напомнила, что эти суда находятся в санкционном списке Вашингтона.

В американской администрации при президенте Джо Байдене заявили о том, что официальный прием властями Бразилии военных кораблей Ирана подает "неверный сигнал" мировому сообществу. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она прокомментировала решение латиноамериканской республики допустить иностранные военные корабли Тегерана к морскому порту в Рио-де-Жанейро.

Посылает неверный сигнал, не в том направлении. Однако, как вы знаете, Бразилия является суверенной страной, ей дозволено принимать собственные решения относительно того, как взаимодействовать с другим государством Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница добавила, что правительство США ранее внесло в национальный санкционный список названия двух иранских военных кораблей, которые решили принять власти Бразилии. Карин Жан-Пьер уверена в том, что у этих судов нет права швартоваться где бы то ни было. Она напомнила о том, что власти Ирана жестоко подавляют мирные акций протеста в стране и "предоставляют оружие России" для его использования в ходе украинского конфликта.

Белый дом не комментирует данные о планах встречи Маккарти с главой администрации Тайваня.

Фото и видео: YouTube / Fox News