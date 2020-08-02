  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:26
74
Rybka123
Код вставки плеера

Белый дом: Дональд Трамп не рассматривает возможность отсрочки выборов

0 0

Выборы президента США запланированы на ноябрь.

Президент США Дональд Трамп не планирует переносить дату выборов главы государства, запланированную на 3 ноября. Об этом телеканалу CBS сообщил глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз 

Он не рассматривал возможность отсрочки никаких выборов. Мы проведем выборы 3 ноября, и президент выиграет их. 
Марк Медоуз

Ранее в своем Twitter. Дональд Трамп заявил о возможном переносе президентских выборов из-за пандемии COVID-19. По его словам, голосование по почте сделает выборы 2020 года самыми неточными и мошенническими в истории. После критики подобного решения глава государства объяснил свою точку зрения

Видео: Youtube/The Path Forward

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии