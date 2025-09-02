Белградский драматический театр придет на гастроли в Петербург

17 апреля в Петербурге начинаются гастроли Белградского драматического театра. Сербские артисты выступят на сценах Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ).

Откроет программу на Основной сцене БДТ спектакль "Божественная комедия" в постановке Франка Касторфа. На следующий день, на Малой сцене, будет показан спектакль "Крамер против Крамера" режиссёра Слободана Скерлича.

Директор БДТ Татьяна Архипова отметила важность этого культурного обмена, подчеркнув, что гастроли продолжают театральный диалог, начатый в Белграде. По её словам, обе страны объединяет любовь к драматическому искусству, а представленные постановки отражают современное лицо театра.

Напомним, что в феврале БДТ уже побывал с ответным визитом в Сербии. В Национальном театре города Нови-Сад был показан спектакль "Холопы", а в Белградском драматическом театре состоялись показы постановок "Когда я снова стану маленьким" и "Опыты драматических изучений. Моцарт и Сальери".

