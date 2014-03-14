Петербург примет участие в якутском проекте "Театр Боотура"

Петербург стал участником международного культурного проекта, посвященного популяризации якутского героического эпоса Олонхо. Презентация программы состоялась на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к 90-летию старейшего театра оперы и балета Дальнего Востока.

Центральным элементом проекта стал полнометражный документальный фильм "Театр Боотура" режиссера Милы Кудряшовой. Автор рассказала, что стремилась показать не только спектакли, но и саму "кухню" театра: людей разных профессий и поток эмоций, из которых рождается искусство. В фильме упоминается этно-балет "Сияющий камень" хореографа Екатерины Тайшиной, который принес театру три премии "Золотая маска" в номинации "Лучший балет страны".

Показы пройдут в апреле на нескольких знаковых площадках города (Санкт-Петербургский дом национальностей, РГПУ имени Герцена и Музей обороны и блокады Ленинграда). Организацией показов занимается молодежная организация "Сайдыы", которая уже более 25 лет знакомит жителей города с культурой Якутии.

Визит проходит в символичное время: 2026 год объявлен Годом культуры в Якутии и Годом петербургской культуры. Как отметил заместитель постпреда Республики Саха Евгений Петров, это совпадение дает мощный импульс для сотрудничества. Он подчеркнул, что Петербург является для Якутии не только стратегическим партнером, но и кузницей кадров.

Культурный обмен уже подкреплен конкретными событиями. В Якутске с успехом прошел фестиваль "Чайковский.фест" с участием звезд Мариинского и Большого театров. Ответный визит нанесет Симфонический оркестр Филармонии Якутии имени Галины Кривошапко — музыканты выступят на сцене Мариинского театра.

Фото: Государственный Театр Оперы и Балета им. Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона