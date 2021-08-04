Спортсмен принес Украине первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в весе до 87 кг. В финале турнира классиков он одолел соперника из Венгрии Виктора Леринца. Итог схватки между противниками - 5:1. В данной весовой категории бронзовую награду получили немец Денис Кудла и серб Зураб Датунашвили.

Украинский политик, член Верховной Рады от партии "Слуга народа" и по совместительству известный спортсмен принес стране первую золотую медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Ранее в активе страны значились только две серебряные и семь бронзовых наград. Это позволяет Украине находиться на 37 месте рейтинга международного соревнования.

Напомним, что Жан Беленюк является обладателем серебряной медали Олимпиады 2016 года. Тогда игры проводились в Рио-де-Жанейро. Спортсмен также дважды становился чемпионом мира в 2015 и 2019 годах, а трижды - чемпионом Европы (в 2014, 2016 и 2019 годах).

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Фото и видео: UA:Перший