Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в весе до 87 кг. В финале турнира классиков он одолел соперника из Венгрии Виктора Леринца. Итог схватки между противниками - 5:1. В данной весовой категории бронзовую награду получили немец Денис Кудла и серб Зураб Датунашвили.
Украинский политик, член Верховной Рады от партии "Слуга народа" и по совместительству известный спортсмен принес стране первую золотую медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Ранее в активе страны значились только две серебряные и семь бронзовых наград. Это позволяет Украине находиться на 37 месте рейтинга международного соревнования.
Напомним, что Жан Беленюк является обладателем серебряной медали Олимпиады 2016 года. Тогда игры проводились в Рио-де-Жанейро. Спортсмен также дважды становился чемпионом мира в 2015 и 2019 годах, а трижды - чемпионом Европы (в 2014, 2016 и 2019 годах).
Синхронистки Ромашина и Колесниченко принесли России 14-е золото Олимпиады.
Фото и видео: UA:Перший
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все