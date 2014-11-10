Захарова: на Западе идет ожесточенная битва между разумом и безумием

Она подчеркнула, что есть конкретные политики, которые говорят о движении к коллапсу.

На Западе идет ожесточенная битва между разумом и безумием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Комментирую дискуссии на Западе по поводу продолжения поставок оружия Украине, дипломат отметила, что сейчас в этих странах идет борьба. Она подчеркнула, что есть конкретные политики, которые говорят о движении к коллапсу.

Поднимается волна политического осмысления. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова прокомментировала ответ посла в Лондоне Келина на вопрос о сыне.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik