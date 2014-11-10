  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:25
145
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: на Западе идет ожесточенная битва между разумом и безумием

0 0

Она подчеркнула, что есть конкретные политики, которые говорят о движении к коллапсу.

На Западе идет ожесточенная битва между разумом и безумием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Комментирую дискуссии на Западе по поводу продолжения поставок оружия Украине, дипломат отметила, что сейчас в этих странах идет борьба. Она подчеркнула, что есть конкретные политики, которые говорят о движении к коллапсу.

Поднимается волна политического осмысления.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова прокомментировала ответ посла в Лондоне Келина на вопрос о сыне.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: борьба, запад, мария захарова, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии