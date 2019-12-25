С 28 марта по 5 апреля 2020 года закроются более 120 маршрутов.

В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что Беглов окончательно утвердил ограничения в работе транспорта из-за коронавируса. Об этом сообщает Комитет по транспорту Петербурга.

Как оказалось, с 28 марта по 5 апреля в Северной столице сократят 120 маршрутов.

"В течение "нерабочей недели" будет приостановлена работа коммерческих автобусных маршрутов", —заявил Беглов.

Отмечается, что в период "нерабочей недели" петербуржцы не смогут воспользоваться льготами на проезд. При этом медики и волонтеры Северной столицы получат бесплатные "Подорожники".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге прогремело радио-оповещение с просьбой оставаться дома в период пандемии.

Фото:Александр Беглов/вк