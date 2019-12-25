В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что Беглов окончательно утвердил ограничения в работе транспорта из-за коронавируса. Об этом сообщает Комитет по транспорту Петербурга.
Как оказалось, с 28 марта по 5 апреля в Северной столице сократят 120 маршрутов.
"В течение "нерабочей недели" будет приостановлена работа коммерческих автобусных маршрутов",
—заявил Беглов.
Отмечается, что в период "нерабочей недели" петербуржцы не смогут воспользоваться льготами на проезд. При этом медики и волонтеры Северной столицы получат бесплатные "Подорожники".
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге прогремело радио-оповещение с просьбой оставаться дома в период пандемии.
Фото:Александр Беглов/вк
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