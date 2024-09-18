Беглов поздравил ветеранов-афганцев с 37-й годовщиной вывода войск

Сегодня, 15 февраля, в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Ровно 37 лет назад, в 1989 году, советские войска покинули Афганистан. С памятной датой петербуржцев поздравил губернатор Александр Беглов.

В своем обращении глава города напомнил, что 15 февраля 1989 года стал днем окончания вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Беглов подчеркнул, что воины-интернационалисты с честью выполнили свой долг, а гражданские специалисты — медики, инженеры, строители — создавали условия для мирной жизни.

Наши воины вышли из Афганистана с гордо поднятым флагом. Воспитанные на подвиге героев Великой Отечественной войны, они стали примером для нынешнего поколения защитников Родины — участников специальной военной операции. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор отметил, что ветераны Афганистана и других вооруженных конфликтов по-прежнему в строю: они участвуют в общественной жизни города, поддерживают бойцов СВО и занимаются патриотическим воспитанием молодежи.

Сегодня, 15 февраля, в Парке Интернационалистов пройдет торжественная церемония возложения цветов к мемориалу воинам, погибшим в Афганистане.

Петербург чтит память всех, кто не вернулся из Афганистана, из других горячих точек. Низкий поклон их семьям, родным и близким. Слава защитникам Отечества! Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Фото: сайт ЗВО