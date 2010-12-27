Строительство намечено на весну 2019 года.

Врио губернатор Петербурга Александр Беглов поручил ускорить строительство ВСД. Об этом сообщили в аппарате.

В новом проекте мы должны использовать опыт строительства ЗСД – от стадии проектирования до эксплуатации и финансово-экономической модели. Необходимо учесть все плюсы и минусы заявил Беглов

На обсуждении этого вопроса также присутствовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.

Отметим, что в рабочую группу по строительству восточного скоростного диаметра будут входить сам Александр Беглов, Александр Дрозденко и представитель банка ВТБ.

Строительство намечено на весну 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Беглов поздравил судостроителей с профессиональным праздником

Фото:gov.spb.ru