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Беглов поручил ускорить строительство ВСД
Вчера, 22:44
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IRINA_CHALKINA
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Беглов поручил ускорить строительство ВСД

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Строительство намечено на весну 2019 года.

Врио губернатор Петербурга Александр Беглов поручил ускорить строительство ВСД. Об этом сообщили в аппарате.

В новом проекте мы должны использовать опыт строительства ЗСД – от стадии проектирования до эксплуатации и финансово-экономической модели. Необходимо учесть все плюсы и минусы

заявил Беглов 

На обсуждении этого вопроса также присутствовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.

Отметим, что в рабочую группу по строительству восточного скоростного диаметра будут входить сам Александр Беглов, Александр Дрозденко и представитель банка ВТБ.

Строительство намечено на весну 2019 года. 

Ранее мы сообщали о том, что Александр Беглов поздравил судостроителей с профессиональным праздником

Фото:gov.spb.ru

 

Теги: врио александр беглов , строительство всд
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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