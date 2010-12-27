Александр Беглов подписал законы о доступном жилье и бесплатных лекарствах

Жители Северной столицы смогут получить от государства 520 препаратов.

В четверг, 1 ноября, Александр Беглов поставил свою подпись под законом о расширении перечня бесплатных лекарств. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Жители Северной столицы смогут получить от государства 520 препаратов. Беглов также подписал закон, который наделил администрации районов правом составлять протоколы в отношении коллегиального органа по профилактике.

Кроме того, врио губернатора подписал документ, запрещающий или ограничивающий пребывание подростков на зрелищных мероприятиях сомительного характера: кладбищах, букмекерских конторах, тотализаторах и пунктах приема ставок.

Александр Беглов также согласовал внесение изменений в закон о потребительской корзине на 2019-2020 годы и рассмотрел корректировки в закон о целевой программе Петербурга "Молодежи - доступное жилье".

Фото: пресс-служба Смольного.