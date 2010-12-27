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Александр Беглов подписал законы о доступном жилье и бесплатных лекарствах
Сегодня, 9:18
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alexandra08
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Александр Беглов подписал законы о доступном жилье и бесплатных лекарствах

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Жители Северной столицы смогут получить от государства 520 препаратов.

В четверг, 1 ноября, Александр Беглов поставил свою подпись под законом о расширении перечня бесплатных лекарств. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Жители Северной столицы смогут получить от государства 520 препаратов. Беглов также подписал закон, который наделил администрации районов правом составлять протоколы в отношении коллегиального органа по профилактике.

Кроме того, врио  губернатора  подписал документ, запрещающий или ограничивающий пребывание подростков на зрелищных мероприятиях сомительного характера: кладбищах, букмекерских конторах, тотализаторах и пунктах приема ставок.

Александр Беглов также согласовал внесение изменений в закон о потребительской корзине на 2019-2020 годы и рассмотрел  корректировки в закон о целевой программе Петербурга "Молодежи - доступное жилье".

Фото: пресс-служба Смольного.

Теги: администрация губернатора санкт-петербурга , александр беглов , смольный
Категории: Лента новостей Новости СПб

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