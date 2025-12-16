Беглов назвал гонки дронов трамплином для молодых специалистов

В соревнованиях приняли участие более 200 студентов из 21 образовательной организации, что в три раза больше, чем на первом этапе в апреле.

Третий этап Студенческой лиги гонок дронов состоялся на площадке АНО ДПО "Суворов" в Центре Суворова 20 июня. В соревнованиях приняли участие более 200 студентов из вузов и колледжей Северной столицы, а число представленных образовательных организаций выросло до 21. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Глава города отметил рост популярности состязаний. По его словам, число участников третьего этапа Студенческой лиги гонок дронов увеличилось в три раза по сравнению с апрельским этапом. Правительство Петербурга, как подчеркнул Беглов, видит рост интереса молодёжи к беспилотным авиационным системам. Губернатор заключил, что это важно для Петербурга, который является одним из лидеров в разработке и производстве БАС. Гонки дронов, по его мнению, становятся эффективным трамплином для молодых специалистов, помогают получить соревновательный опыт, проверить навыки инженера и пилота, заявить о себе в этой важнейшей отрасли.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

