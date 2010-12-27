Бдительный петербуржец услышал в кафе фразу "Поедем в Питер и бабахнем" и сообщил в полицию

В Красносельском районе петербуржец услышал подозрительный разговор и сообщил о нем в правоохранительные органы.

В Красносельском районе Петербурга местный житель позвонил в полицию и рассказал о подозрительных “бойцах”, которые приехали “бабахнуть” Питер. По словам звонившего, именно так якобы заявили двое мужчин и двое женщин, которых увидел петербуржец.

Как стало известно, около семи часов утра неизвестный сообщил, что только что видел группу молодых людей, которые направились “взрывать метро”. Согласно информации, они появлялись в районе железнодорожной станции Сосновая поляна.

Отметим, что платформу правоохранительные органы решили не эвакуировать. Однако, станцию осмотрели, но подозрительных предметов не нашли. В настоящее время полиция общается с позвонившим. Им оказался 39-летний гражданин России. По его словам, около четырех часов утра мужчина отдыхал в близлежащем кафе, где и встретил компанию из четверых человек. Он услышал, как они говорят: “Сейчас поедем в Питер и бабахнем” и расценил эту фразу как реальную угрозу. Тогда очевидец направился домой к другу, откуда позвонил диспетчеру полиции.