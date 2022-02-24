Басурин: часть военных Украины обратилась к властям ДНР с просьбой о гуманитарном коридоре

В Народной милиции ДНР рассказали, что часть солдат Киева хотят присоединиться к Донбассу.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о том, часть военных Украины уже обратилась к властям Донецкой народной республики с просьбой о формировании гуманитарного коридора. Такой информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился специалист. Он уточнил, что речь идет о солдатах , оставшихся без двух командиров взводов ВСУ. Они готовы сложить оружие, а также перейти на сторону республик Донбасса и "остаться в живых".

Противник несет потери. В результате этого уже офицеров начинают бросать. Батальон, 53-я бригада там базируется. Два офицера, командира взвода, бросили своих подчиненных, те не знают, что им делать.... Эдуард Басурин, пресс-секретарь Народной милиции ДНР

Пушилин: операция скоро закончится, города Донбасса будут освобождены.

Фото и видео: YouTube / Россия-24