Пушилин: операция скоро закончится, города Донбасса будут освобождены

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил о том, что специальная военная операция скоро закончится, а города Донбасса будут освобождены. Об этом чиновник упомянул во время интервью для телеканала "Россия-24".
Могу сказать, что это совсем скоро закончится... Наши города, города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены.
Денис Пушилин, глава ДНР
Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР подчеркнул СМИ, что перед силами республики стоит задача дойти до государственной границы Донецкой области и Украины и освободить земли региона, находящиеся под контролем Киева.
Пушилин: Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс.
Фото и видео: YouTube / Россия-24
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