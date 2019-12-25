Пушилин: операция скоро закончится, города Донбасса будут освобождены

Глава ДНР рассказал о проведении специальной военной операции в регионе.

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил о том, что специальная военная операция скоро закончится, а города Донбасса будут освобождены. Об этом чиновник упомянул во время интервью для телеканала "Россия-24".

Могу сказать, что это совсем скоро закончится... Наши города, города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены. Денис Пушилин, глава ДНР

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР подчеркнул СМИ, что перед силами республики стоит задача дойти до государственной границы Донецкой области и Украины и освободить земли региона, находящиеся под контролем Киева.

Пушилин: Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

