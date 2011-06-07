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Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту нарушения прав жителей дома по Варшавской улице
Сегодня, 15:19
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Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту нарушения прав жителей дома по Варшавской улице

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В 2016 году дом ввели в эксплуатацию с грубыми нарушениями: в здании неисправны вентиляционные и коммунальные системы.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на Варшавской улице в Петербурге. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе ведомства. 

В комментариях в аккаунте приемной председателя СК РФ во "ВКонтакте" обратилась жительница города на Неве. Женщина отметила, что в 2016 году дом ввели в эксплуатацию с грубыми нарушениями: в здании неисправны вентиляционные и коммунальные системы. В результате обрушения гранитных плит с фасада травмирована местная жительница, повреждено имущество петербуржцев. 

Несмотря на вступившие в законную силу в 2021 году решения суда, до настоящего времени ремонтные работы застройщиком ООО "Силовые машины-Девелопмент" не проведены, а обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.  

Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что по факту травмирования двух рабочих на мебельном производстве в Петербурге возбуждено уголовное дело.

Фото: Информационный центр СК РФ

Теги: александр бастрыкин, варшавская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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