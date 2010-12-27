Бастрыкин наградил медалью мужчин, спасших из Фонтанки трех людей

Председатель Следственного комитета РФ провел прием граждан в Петербурге. Александр Бастрыкин наградил двух молодых людей медалью "Доблесть и отвага" за спасение мужчины и его детей из реки Фонтанки.
В середине ноября 2019 петербуржец не справился с управлением автомобиля и съехал в реку. В машине находилась 5-месячная девочка и 9-летний мальчик. Виктор Корнеев и Марк Маклаков увидели происходящее и прыгнули в воду, чтобы спасти людей. Все остались живы.
Ранее Виктор Корнев рассказал о случившемся.
Piter.TV опубликовал видео с моментом падения машины в воду.
Фото: пресс-служба СК РФ
Обсуждение ( 0 )