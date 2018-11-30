Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля

Один из героев, спасших людей из тонущей машины рассказал о случившемся.

Петербуржец, спасший детей из реки Фонтанки, рассказал о случившемся. Накануне Виктор Корнев вытащил из упавшего в воду автомобиля троих человек. Среди них оказался один взрослый мужчина (водитель) и два ребенка. Очевидец объяснил, что он был в тот момент не единственным прохожим, который бросился оказывать помощь пострадавшим. Ему помогал незнакомец.

Известно, что один из малышей находился в люльке. К тому времени, когда к месту ДТП подошел Виктор, ребенка уже вытащили из машины. Он поставил ребенка на парапет и прикрепил к люльке трос. Однако первый герой не справился бы в одиночку. Поэтому второму мужчине пришлось прыгать в воду. Им удалось спасти всех людей в транспортном средстве. В этом им также помог отец пострадавших, который смог самостоятельно выбраться из западни. Сейчас дети госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что ДТП произошло вечером 16 ноября. Иномарка "Рено" упала в воду. В машине находился мужчина 1963-го года рождения, а также 9-летний мальчик и 5-месячная девочка.

Ранее Piter.tv писал о том, что двух мужчин, бросившихся спасать тонувших в Фонтанке людей, хотят наградить.

Фото и видео: Piter.tv