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Двух мужчин, бросившихся спасать тонувших в Фонтанке людей, хотят наградить
Сегодня, 20:19
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arteliseev

Двух мужчин, бросившихся спасать тонувших в Фонтанке людей, хотят наградить

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Они помогли выбраться мужчине и двум маленьким детям из салона автомобиля.

Стало известно, что руководство ГУ МЧС России по Петербургу планирует приставить к наградам двух мужчин, которые героически бросились в воды реки Фонтанки для оказания помощи тонущим в Renault Logan.

В настоящий момент все участники ДТП находятся в больницах. Степень вреда их здоровью устанавливается. 

Напомним, что вечером, 16 ноября, на набережной реки Фонтанки "Логан" упал в реку. В салоне находился водитель и два ребенка. Они смогли выбраться из автомобиля самостоятельно, а позже их спасли сотрудники МЧС.  Piter.TV опубликовал видео с моментом падения.

Фото: vk.com/spb_today / Константин Бульченко

 

Теги: мчс, награда
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Долгов Виктор
Сегодня 21:28

Поставить стенку повыше крыши или высушить все мойки и фонтанки !!!

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Аноним
Сегодня 21:26

Поставить стенку повыше крыши или высушить все мойки и фонтанки !!!

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Аноним
Сегодня 21:18

приставить к стенке...))

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