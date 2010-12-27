Двух мужчин, бросившихся спасать тонувших в Фонтанке людей, хотят наградить

Они помогли выбраться мужчине и двум маленьким детям из салона автомобиля.

Стало известно, что руководство ГУ МЧС России по Петербургу планирует приставить к наградам двух мужчин, которые героически бросились в воды реки Фонтанки для оказания помощи тонущим в Renault Logan.

В настоящий момент все участники ДТП находятся в больницах. Степень вреда их здоровью устанавливается.

Напомним, что вечером, 16 ноября, на набережной реки Фонтанки "Логан" упал в реку. В салоне находился водитель и два ребенка. Они смогли выбраться из автомобиля самостоятельно, а позже их спасли сотрудники МЧС. Piter.TV опубликовал видео с моментом падения.

Фото: vk.com/spb_today / Константин Бульченко