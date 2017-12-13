Истек срок годности: Барсуков освобожден от ответственности за рейдерские захваты

В Петербурге освободили от ответственности преступную группу по сроку давности.

В Санкт-Петербурге истек срок давности у уголовного дела о крупнейших рейдерских захватах. В связи с этим Владимир Барсуков, Вячаслав Дроков и еще семь фигурантов дела освобождены от ответственности.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что Куйбышевский суд завершил предварительные слушания дела Барсукова прекращением производства по серии эпизодов, которые связаны с захватом имущества, в том числе Петербургского нефтяного терминала, отеля "Санкт-Петербург" и завода "Игристые вина".

В резульатате предварительных слушаний пять человек освобождены от ответственности, а Барсуков и Дроков обвиняются в организации преступного сообщества, также еще два человека подозреваются в участии преступной группы. Суд продолжится 1 марта 2018 года.