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Истек срок годности: Барсуков освобожден от ответственности за рейдерские захваты
Сегодня, 16:57
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Shdaria
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Истек срок годности: Барсуков освобожден от ответственности за рейдерские захваты

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В Петербурге освободили от ответственности преступную группу по сроку давности.

В Санкт-Петербурге истек срок давности у уголовного дела о крупнейших рейдерских захватах. В связи с этим Владимир Барсуков, Вячаслав Дроков и еще семь фигурантов дела освобождены от ответственности. 

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что Куйбышевский суд завершил предварительные слушания дела Барсукова прекращением производства по серии эпизодов, которые связаны с захватом имущества, в том числе Петербургского нефтяного терминала, отеля "Санкт-Петербург" и завода "Игристые вина". 

В резульатате предварительных слушаний пять человек освобождены от ответственности, а Барсуков и Дроков обвиняются в организации преступного сообщества, также еще два человека подозреваются в участии преступной группы. Суд продолжится 1 марта 2018 года.

 

 

 

Теги: барсуков освобожден от отвественности , куйбышевский суд , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , рейдерский захват
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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