Банкир предрек исчезновение пластиковых кредитных карт в России

В этом году число виртуальных и пластиковых кредитных карт достигнет равновесия, считает эксперт.

Пластиковые кредитные карты в России потеряют популярность в ближайшие несколько лет. Такие мнение в интервью с "РИА Новости" выразил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Он считает, в 2022 году число виртуальных и пластиковых кредитных карт на руках граждан страны достигнет равновесия.

Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность. Андрей Спиваков, финансист

Эксперт предположил, через несколько лет "пластиком" будут пользоваться лишь около 15 процентов россиян, причем это будет не вопрос удобства, а восприятие карт как "красивого аксессуара".

Кроме того, считает Спиваков, в будущем виртуальной станет не только карта, но и ипотека. Так, отметил он, в Москве и области более половины застройщиков уже готовы проводить дистанционные сделки.

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