Эксперты рассказали, сколько надо зарабатывать для покупки однокомнатной квартиры в Москве

Для комфортной покупки нужно зарабатывать не менее 104 тыс. рублей.

Эксперты заявили, что комфортной покупки однокомнатной квартиры в Москве необходимо зарабатывать не менее 104 тыс. рублей. Это не учитывая расходы на домохозяйство, пишет "РИА Новости".

При первоначальном взносе в 20 процентов для покупки однокомнатной квартиры и комфортного обслуживания ипотеки по ставке 10 процентов годовых на 25 лет средний доход на человека должен составлять 104 тысячи рублей, и это без учета расходов на домохозяйство. Егор Лопатин, старший аналитик рейтингового агентства НКР

По словам аналитика, при ставке на уровне 7,4% зарабатывать необходимо 84 тыс. рублей, если учитывать, что на погашение ипотеки будет направляться до 70% зарплаты.

Как подчеркнул заведующий кафедрой "Ипотечное кредитование" Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов, в среднем на домохозяйство необходимо в месяц закладывать 25-30 тыс. рублей.

Эксперт аналитического центра "Циан" Виктория Кирюхина сказала, что сейчас в Москве средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет около 10,5 млн рублей в новостройке, а на вторичном рынке – 10,4 млн рублей. Цыганов сообщил, что в Москве средняя зарплата составляет порядка 90-100 тыс. рублей. Если же из списка убрать вакансии топ-менеджеров крупных компаний, то сумма составит 65-70 тыс. рублей.

Кирюхина сказала, что если нет желания связываться с банками, то при зарплате 95-100 тыс. рублей жить на прожиточный минимум придется минимум шесть лет вдвоем, а одному 12 лет.

Ранее мы писали, что банки подняли ставки по ипотеке выше 10%.

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