Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами

Они разработали совместный способ решения проблемы.

Банки и операторы "большой четверки" смогут бороться с подменными номерами. Специалисты нашли эффективный способ избавиться от одной из мошеннических схем. Речь идет о ситуации, когда преступники представляются сотрудниками кредитных организаций. Об этом заявили в "РБК" со ссылкой на представителей банков.

Теперь в РФ будет действовать антифрод-платформа. Она позволит банкам в режиме реального времени отслеживать информацию о подозрительных звонках клиентам. Платформа будет направлять в банки запросы для подтверждения вызовов. Если его не подтвердят, то транзакцию после звонка заблокируют. Финансовая организация будет самостоятельно принимать меры.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сбербанк рассказал о мощнейшей в своей истории DDOS-атаке.