При попытке снять деньги операция блокируется, после чего клиенту поступает звонок с просьбой подтвердить действие.

Банки РФ стали блокировать снятие крупных сумм через банкоматы. Об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что банки стали перепроверять у своих клиентов снятие крупной суммы наличных через банкомат. При попытке снять деньги операция блокируется, после чего клиенту банка поступает звонок с просьбой подтвердить действие. После подтверждения банк сообщает о возможности повторить операцию через пять минут.

При повторном запросе выдачи наличных в банкомате клиент получает необходимую сумму денег. Однако не уточняется, с какой суммы банк может заблокировать процесс.

Напомним, в декабре нынешнего года российские банки стали блокировать крупные денежные переводы и уточнять у отправителей, как они связаны с получателями. Эту меру объяснили противодействием множащимся мошенническим схемам.

Ранее ЦБ рассказал об экономических ожиданиях на 2026 год.

Фото: Piter.tv