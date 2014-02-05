Балтийский форум соотечественников состоится в Ленобласти

Главные цели мероприятия включают развитие связей с зарубежными этническими группами.

Балтийский форум соотечественников выступает важной площадкой для обсуждения подходов к взаимодействию с гражданами России и русскоязычными сообществами, проживающими за границей. Как пишет spb.aif.ru, мероприятие в очередной раз пройдет в Ленобласти.

Участниками форума станут представители федерального и регионального уровней власти, лидеры общественных организаций из государств Балтийского региона и постсоветского пространства, а также эксперты в сфере международного взаимодействия и правозащитной деятельности.

Главные цели мероприятия включают развитие связей с зарубежными этническими группами, сохранение исторических ценностей, родного языка и культурного наследия.

Фото: Правительство Ленобласти