Балтийский форум соотечественников состоится в Ленобласти
Сегодня, 16:29
Балтийский форум соотечественников выступает важной площадкой для обсуждения подходов к взаимодействию с гражданами России и русскоязычными сообществами, проживающими за границей. Как пишет spb.aif.ru, мероприятие в очередной раз пройдет в Ленобласти. 

Участниками форума станут представители федерального и регионального уровней власти, лидеры общественных организаций из государств Балтийского региона и постсоветского пространства, а также эксперты в сфере международного взаимодействия и правозащитной деятельности.

Главные цели мероприятия включают развитие связей с зарубежными этническими группами, сохранение исторических ценностей, родного языка и культурного наследия.

Фото: Правительство Ленобласти

