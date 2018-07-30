Балицкий заявил, что Россия владеет всеми данными о ситуации в городе Запорожье

Врио главы Запорожья оценил обстановку в административном центре региона.

Российская сторона полностью в текущий момент владеет информацией о ситуации, которая происходит в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, включая данные о местах дислокации противника. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

У нас практически полное понимание есть, включая и цены, и выплаты на автовокзалах, в больницах и везде. То есть мы владеем полностью ситуацией, которая находится сегодня в Запорожье, в силу того, что очень большое количество людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Эксперт пояснил, что не только в Запорожье, но также и во многих других городах, которые пока остаются под контролем Киева, в настоящее время остается большое количество местных жителей, которые "с удовольствием рассказывают ситуацию" , а также готовы помочь ВС РФ ради того, чтобы быстрее избавить территорию от местного неонацистского режима. Евгений Балицкий заметил, что поэтому армия обладает сведениями о расположении общежитий, расположения детей, заведений общепита, на которых часто прячутся ПТУ.

Поэтому не всегда есть возможность наносить ракетные удары, но когда она есть, мы это делаем. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Балицкий: создание нового федерального округа обсуждают, но пока не предметно.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости