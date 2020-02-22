Балет "Золушка"

28 ноября в Михайловском театре по мотивам одноимённой сказки Шарля Перро состоится спектакль "Золушка".
Современная версия классического спектакля, увидевшего свет в 1945 году, восстановлена в стилистике, близкой зрителю цифровой эпохи. Визитной карточкой постановки стало удачное сочетание доброй балетной старины и современных сценических технологий. Визуальные компьютерные эффекты мирно сосуществуют с традиционными костюмами и реквизитом. Ростислав Захаров, 110-летию со дня рождения которого посвящена премьера, называл свою постановку "песней о весне человеческой жизни, о юности, о счастье, о мечте". Михаил Мессерер во время работы над реконструкцией следовал настроению, заданному автором балета.
Адрес: Михайловский театр / площадь Искусств,1
Начало в 19:00
Фото: пресс-служба организатора
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