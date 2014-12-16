Балет "Лебединое озеро" представят 13 ноября в Михайловском театре. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

В Михайловском театре будет представлен балет "Лебединое озеро" в авторской версии испанского хореографа Начо Дуато. "Мы уходим от романтики средневековых замков и придворных ритуалов. Я хочу сделать более современную историю – очень эмоциональную и человеческую. Эмоции идут от музыки Чайковского, но действие мы перенесем в ХХ век," – подчеркнул хореограф.

Начо Дуато использует фрагменты классической хореографии Льва Иванова, однако финал – полностью новый. Каждый сможет интерпретировать его по-своему.

Фото: mikhailovsky.ru