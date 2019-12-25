В Михайловском театре покажут балет "Лебединое озеро". Сценарный план на основе либретто Владимира Бегичева и Василия Гельцера.
"Лебединое озеро" – это балет, в котором живёт душа русского искусства. Синтез гениальной музыки и хореографии создает особую магию. Именно это имел ввиду великий хореограф ХХ века Джордж Баланчин, когда произнес знаменитую фразу: "Чтобы театральный зал всегда был полон, надо каждый балет называть ‟Лебединое озеро‟".
Декорации и костюмы изготовлены театрально творческими мастерскими ООО "Возрождение"
Балет пройдёт с двумя антрактами.
Фото:Михайловский театр
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