Михайловский театр.

В Михайловском театре покажут балет "Лебединое озеро". Сценарный план на основе либретто Владимира Бегичева и Василия Гельцера.

"Лебединое озеро" – это балет, в котором живёт душа русского искусства. Синтез гениальной музыки и хореографии создает особую магию. Именно это имел ввиду великий хореограф ХХ века Джордж Баланчин, когда произнес знаменитую фразу: "Чтобы театральный зал всегда был полон, надо каждый балет называть ‟Лебединое озеро‟".

Декорации и костюмы изготовлены театрально творческими мастерскими ООО "Возрождение"

Балет пройдёт с двумя антрактами.

Фото:Михайловский театр