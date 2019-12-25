В Михайловском театре покажут балет "Баядерка". Премьера постановки: 4 октября 2019 года. Хореография Начо Дуато по мотивам Мариуса Петипа.
"Баядерка" – один из самых популярных балетов классического наследия. История любви, рассказанная трепетными танцевальными дуэтами и пантомимными диалогами, развернутыми кордебалетными ансамблями и эффектными танцами солистов.
Продолжительность спектакля 2 часа 55 минут. Спектакль идет с двумя антрактами.
Фото:Михайловский театр
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