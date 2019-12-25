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Балет "Баядерка"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Балет "Баядерка"

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В Михайловском театре.

В Михайловском театре покажут балет "Баядерка". Премьера постановки: 4 октября 2019 года. Хореография Начо Дуато по мотивам Мариуса Петипа.

"Баядерка" – один из самых популярных балетов классического наследия. История любви, рассказанная трепетными танцевальными дуэтами и пантомимными диалогами, развернутыми кордебалетными ансамблями и эффектными танцами солистов.

Продолжительность спектакля 2 часа 55 минут. Спектакль идет с двумя антрактами.

Фото:Михайловский театр

Теги: балет, михайловский театр, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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