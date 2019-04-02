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Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке из-за снежного шторма
Сегодня, 10:24
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Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке из-за снежного шторма

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Американский лидер поручил оказать федеральную помощь для дополнения усилий по реагированию.

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за снежного шторма. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В опубликованном заявлении отмечается, что американский лидер поручил оказать федеральную помощь для дополнения усилий по реагированию на уровне штата и местном уровне. Также Байден уполномочил федеральное агентство по ЧС и министерство внутренней безопасности координировать усилия по оказанию помощи Нью-Йорку.

Отметим, что за последние несколько дней жертвами снежной бури в США стали по меньшей мере 50 человек. Смертельные случаи зарегистрированы в 12 штатах.

Ранее мы сообщали, что жертвами зимней бури в США стали не менее 23 человек.

Фото: YouTube / Joe Biden

Теги: джо байден, нью-йорк, президент сша, режим чс
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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