Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке из-за снежного шторма

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за снежного шторма. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В опубликованном заявлении отмечается, что американский лидер поручил оказать федеральную помощь для дополнения усилий по реагированию на уровне штата и местном уровне. Также Байден уполномочил федеральное агентство по ЧС и министерство внутренней безопасности координировать усилия по оказанию помощи Нью-Йорку.
Отметим, что за последние несколько дней жертвами снежной бури в США стали по меньшей мере 50 человек. Смертельные случаи зарегистрированы в 12 штатах.
Ранее мы сообщали, что жертвами зимней бури в США стали не менее 23 человек.
Фото: YouTube / Joe Biden
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