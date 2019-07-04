Бабкина объяснила, почему не выходит замуж за молодого Евгения Гора

Певица откровенно рассказала об отношениях с гражданским мужем, который моложе ее на 30 лет.

Во вторник, 16 июня, в эфире телеканала "Россия-1" вышел новый выпуск программы "Судьба человека", гостьей которого стала народная любимица Надежда Бабкина. Во время беседы с ведущим Борисом Корчевниковым певица откровенно рассказала об отношениях с гражданским мужем, который моложе ее на 30 лет.

По словам Бабкиной, они с певцом Евгением Гором вместе уже 17 лет, при этом до сих пор не сыграли свадьбу. Артистка призналась, что Гор делал ей предложение, однако она отказалась. Больше этот вопрос не поднимался. Надежда утверждает, что это "абсолютно незачем", поскольку им и так хорошо вместе.

Борис Корчевников спросил у 70-летней знаменитости и о детях. Как оказалось, Евгений хотел и просил, однако Надежда уверена, что это неуместно – ни у кого нет времени.

"У нас, скажу честно, был разговор на этот счет. Но опять же я подумала тогда: "А кто воспитывать будет?" У меня сейчас уже трое внуков. Им надо время уделять. Ребенком некогда заниматься. Много упущено времени. Об общих детях надо было раньше думать", - призналась Бабкина.

Также артистка поделилась секретом, как ей с гражданским мужем удается сохранять отношения. Их решение оказалось простым: важно не надоедать друг другу. Если нет настроения или накатила усталость, то лучше уехать из дома по своим делам. По словам Надежды, любимый ее всегда поддерживает в трудную минуту.

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Фото: Instagram / ngbabkina