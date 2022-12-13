Певец Шура признался, что переспал бы с 72-летней Надеждой Бабкиной

Артист ответил на вопросы Алены Жигаловой.

В эфире YouTube-проекта "Алена, блин" российский артист Шура признался в том, что готов вступить в интимную близость с Надеждой Бабкиной. Таким образом исполнитель ответил на вопрос ведущей шоу в игре "ППУ: переспать, поцеловать, убить". Гостю нужно было выбрать того, с кем он хотел бы провести ночь, убить или поцеловать. Певец признался в большом желании в первом слуае отдать предпочтение Бабкиной.

Пересплю и поцелую. Шура, певец

Напомним, что звезда отечественной эстрады Надежда Бабкина долгое время находилась в отношениях с молодым музыкантом Евгением Гором. Однако в настоящее время они не живут вместе. Сейчас 72-летняя артистка не раскрывает подробностей своей личной жизни. Однако недавно она показала своего нового фаворита.

Шура разъяснил, почему не ходит к психологам.

Фото и видео: YouTube / Super