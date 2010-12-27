Атмосферное давление в Петербурге достигло максимальной отметки

Из-за антициклона в Санкт-Петербурге атмосферное давление достигло рекордной точки.

В Санкт-Петербурге Гидрометеоцентр отметил высшую точку подъема атмосферного давления 26 сентября. Специалисты подчеркивают, что данная отметка побила рекорд столетней давности.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщает, что во вторник утром атмосферное давление достигло 1042 гектопаскалей - в обычных цифрах это 782 мм ртутного столба. В результате был превышен рекорд за все годы регулярных инструментальных наблюдений. Ранее максимальная точка атмосферного давления была зафиксирована еще во времена Российской империи в 1906 году - 1041,2 гПа.

Александо Колесов находит связь такого давления с антициклоном, который сейчас находится в Северной столице. Учитывая, что некоторое время он еще будет присутствовать в регионе, то в 27 и 28 сентября возможна отметка окончательного рекордного значения атмосферного давления.