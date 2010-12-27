Этой осенью в семи городах России.

Уже этой осенью энергетический напиток BURN запускает второе в своей истории масштабное хип-хоп турне BURN Tour. В этом году модная вечеринка пройдет в семи городах России: в Москве, Петербурге, Новосибирске, Ростове, Самаре, Владивостоке и Екатеринбурге.

BURN Tour начнется 21 сентября и продолжится до 7 декабря. Хедлайнерами мероприятия станут ATL, SALUKI и ЛАУД. Музыкальную поддержку окажут авторы самых громких вечеринок Санкт-Петербурга — диджеи из объединения AVG.

Попасть на вечеринку сможет каждый, пройдя быструю регистрацию на сайте и загрузив промокод из-под крышек банок BURN. Промокоды можно обменять на коины в личном кабинете. Билеты на вечеринки будут появляться партиями. Первая партия early birds билетов — 2 кода. Second release — 3 кода. Final release — 4 кода.

Даты BURN Rap Tour:

21 сентября — Москва — ГлавClub

5 октября— Санкт-Петербург — А2

26 октября — Новосибирск — "Подземка"

2 ноября — Владивосток – Submarine

9 ноября — Самара — "Звезда"

15 ноября — Ростов — Embargo Villa

23 ноября — Екатеринбург — Central Club

7 декабря — Москва — ГлавClub

Фото: пресс-служба BURN Tour