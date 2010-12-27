На фестивале "Боевая сталь" БТР переехал двух человек

К счастью, оба участника происшествия остались живы.

Под гусеницами "гостевого" бронетранспортёра на фестивале боевой техники 29 апреля оказались два человека. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Все выходные в Парке 300-летия проходил фестиваль "Боевая сталь". Организаторы предлагали всем желающим прокатиться на бронетехнике. Правда, о правилах безопасности при поездке на танках и БТР, гостей никто не предупреждал. На броню залезали взрослые и дети.

Во время катания пассажиров, одна из машин спустилась с насыпи и "поднырнула" носовой частью. В результате, два молодых человека, сидевшие на БТР, упали прямо перед машиной. Техника продолжала движение и переехала людей, оказавшихся "под гусеницами".

К счастью, оба участника происшествия остались живы. Полиция, организаторы, районные власти подтвердили эту информацию. Один из них сломал ногу, второй отделался испугом.

Фото: pixabay.com