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На фестивале "Боевая сталь" БТР переехал двух человек
Сегодня, 11:00
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alexandra08
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На фестивале "Боевая сталь" БТР переехал двух человек

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К счастью, оба участника происшествия остались живы.

Под гусеницами "гостевого" бронетранспортёра на фестивале боевой техники 29 апреля оказались два человека. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Все выходные в Парке 300-летия проходил фестиваль "Боевая сталь". Организаторы предлагали всем желающим прокатиться на бронетехнике. Правда, о правилах безопасности при поездке на танках и БТР,  гостей никто не предупреждал.  На броню залезали взрослые и дети.

Во время катания пассажиров, одна из машин спустилась с насыпи и "поднырнула" носовой частью. В результате, два молодых человека, сидевшие на БТР, упали прямо перед машиной. Техника продолжала движение и переехала людей, оказавшихся "под гусеницами".

К счастью, оба участника происшествия остались живы. Полиция, организаторы, районные власти подтвердили эту информацию. Один из них сломал ногу, второй отделался испугом.

Фото: pixabay.com

Теги: боевая сталь , бтр , все происшествия , новости питера , парк 300-летия петербурга
Категории: Новости СПб

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